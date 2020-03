Zum Frauentag gibt es bekannte Schlager

Bei der großen Frauentagsgala in Sonneberg am Sonntag, 8. März, ab 16 Uhr im Gesellschaftshaus sind G. G. Anderson, Ireen Sheer, Sandro, Patrick Lindner und Michael Hirte zu sehen und zu hören. Dies teilt der Veranstalter, die Thomann Management GmbH, mit. Moderator ist Sänger Sascha Heyna. Seit Jahrzehnten ist G. G. Anderson eines der zentralen Gesichter des deutschen Schlagers. Auch die Legende und Schlager-Ikone Ireen Sheer wird auf der Bühne in Sonneberg viele ihrer bekannten Hits zum Besten geben. Diese Powerfrau feiert ihr 40. Bühnenjubiläum. Sandro, der Sohn von Fantasy-Sänger Freddy, ist ebenfalls mit von der Partie. Seit er im letzten Jahr mit seinem Debüt-Album "Verliebt" voll durchstartete, schlagen viele Mädchen-Herzen höher. Publikumsliebling Patrick Lindner, der das 30. Bühnenjubiläum feiert, hat bis heute zig Hits produziert. Tickets für die große Schlager-Hitparade 2020 sind ab sofort erhältlich unter www.eventim.de oder www.thomann-management.de, auch über die Hotline 01806/994407. red