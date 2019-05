Zum Fischerfest kommen Oldtimer

Die Vielfalt Bad Rodachs kann beim großen Markt- und Fischerfest mit Familientag am Sonntag, 2. Juni, erlebt werden. Auch in diesem Jahr findet laut Mitteilung wieder das Markt- und Fischerfest auf dem Markt- und Schlossplatz in Bad Rodach statt. Erstmalig in diesem Jahr gibt es eine vielfältige Auswahl an Fischspezialitäten der Angelgemeinschaft "Untere Rodach - Altpächter". Den ganzen Tag erwarten die Besucher zahlreiche süße und deftige Köstlichkeiten. Von Currywurst, Flammkuchen mit Lachs über Pasta bis hin zu hausgemachtem Kuchen ist alles dabei.

Neben allen kulinarischen Highlights gibt es natürlich auch ein Unterhaltungsprogramm mit Livemusik. Die Hüpfburg, Spielestationen und die immer beliebte Schaumkanone der ThermeNatur warten auf die Kinder. Auch das Heimatmuseum im Haus des Gastes hat für die Dauer des Festes kostenfrei geöffnet. Wie im letzten Jahr können alle Autobegeisterten auf der Automeile der Autohäuser Geiß und Staffel die neuesten Modelle der Marken VW und Opel begutachten. Außerdem stellen Oldtimer-Freunde erstmals ihre historischen Käfer auf dem Schlossplatz aus.

Auch das Shoppen soll an diesem Tag nicht zu kurz kommen, denn ab 12 Uhr laden die Geschäfte der WIR rund um den Marktplatz zum Bummeln und Einkaufen ein. red