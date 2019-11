Zum Faschingsauftakt ist die Midi-Garde fit

Am kommenden Montag, dem 11.11., beginnt die fünfte Jahreszeit, besser gesagt: der Fasching. Die Faschingsgesellschaft Stadtsteinach lädt deshalb um 18.11 Uhr zum Sturm auf die Steinachtalhalle ein. Mit von der Partie ist auch die Midi-Garde. Seit Wochen trainieren die 24 Mädels im Alter von 8 bis 10 Jahre unter Trainerin Barbara Fritsch und Co-Trainerin Franziska Münch und fiebern ihrem Auftritt in der Faschingshochburg des Landkreises entgegen. Die Midi-Garde wird an diesem Abend ihren Gardetanz zeigen und das Narrenvolk mit einer schmissigen Darbietung begeistern. Mit welcher List dem Bürgermeister Roland Wolfrum der Rathausschlüssel abgeluchst wird, verrät Präsident Andy Sesselmann noch nicht. Foto: Klaus-Peter Wulf