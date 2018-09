Zum Europaparlament nach Straßburg

Die ASB Aktiv-Senioren bieten am Freitag, 19. Oktober, eine Fahrt in das Europaparlament nach Straßburg an. Nach einer Führung durch das Parlamentsgebäude erfahren die Teilnehmer mehr über die Arbeit des Europäischen Parlaments. Im Anschluss besteht noch die Möglichkeit eines Besuches in Straßburg. Die Rückfahrt findet nach einer Übernachtung in Deutschland statt. Anmeldungen nimmt der ASB unter Telefon 09561/ 814724 entgegen. red