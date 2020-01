Zum Derby nach Eltmann

Die erste Volleyball-Herrenmannschaft des SC Memmelsdorf ist am Sonntag um 15.30 Uhr beim Bayernliga-Tabellenersten VC Eltmann II zu Gast. Der SCM überzeugte am Wochenende in einem schwierigen Spiel gegen den TV Mömlingen. Das souveräne 3:1 in heimischer Halle brachte den SCM auf den fünften Tabellenplatz. Nun wartet der Ligaprimus. Und die Erinnerungen sind die nicht die allerbesten: Das Hinspiel verloren die Memmelsdorfer in der Seehofhalle mit 0:3. Die Zeichen für ein besseres Ergebnis stehen aber gut. Denn der Spitzenreiter scheint etwas zu schwächeln. Am vergangenen Spieltag verlor der VC Eltmann II gegen Dinkelsbühl (2.) mit 0:3 und kassierte die erste Niederlage in dieser Saison.

Die zweite Mannschaft des SCM will es nach der schwachen Leistung gegen Mitaufsteiger Donaustauf in der Bayernliga besser machen. Im Hinspiel gelang der erste und bisher einzige Saisonsieg. Mit einem Auswärtserfolg am Sonntag um 16 Uhr kann das SCM-Team also die Zahl der Erfolge verdoppeln. jk