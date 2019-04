Zum Derby in Tambach

In der Fußball-Kreisklasse 3 Coburg ist der Tabellenführer Spfr. Unterpreppach bereits am Samstag um 15 Uhr beim SV Ketschendorf II. zu Gast. SV Ketschendorf - Spfr. Unterpreppach

Die Gäste sollten nicht allzu viel Mühe haben, um die Hürde beim Zwölften zu nehmen. Doch können die Ketschendorfer an einem guten Tag ein unbequemer Gegner sein. SV Tambach - SV Hafenpreppach

Die Gäste sind zehn Punkte von der Relegation entfernt. Nicht so gut sieht es bei Tambachern aus, die auf einem Schleuderplatz rangieren nur zwei Zähler vor einem der Abstiegsränge. Sie benötigen dringend jeden Zähler. SG Eyrichshof/Ebern II - TSV Gleußen

Voll in den Abstiegskampf verwickelt ist die SG Eyrichshof/Ebern II verwickelt, die am Sonntag, 15.30 Uhr, den TSV Gleußen empfängt. Die Gäste stehen im Niemandsland der Tabelle und gehen favorisiert in die Partie. di