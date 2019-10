Bamberg 08.10.2019

Zum Apfelmarkt in Strullendorf radeln

Der ADFC unternimmt am Sonntag, 13. Oktober, eine Tour zum Apfelmarkt in Strullendorf. Treffpunkt ist um 10 am Gabelmann, Grüner Markt 2. Die Strecke ist etwa 30 Kilometer lang, flach und geeignet für...