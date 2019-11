Zum Adventszauber nach Westheim

Der Siedlerverein Westheim veranstaltet seinen zehnten Adventszauber. Der Markt findet am Samstag, 30. November, ab 15 Uhr im Siedlergarten statt. Die weihnachtlich geschmückten Stände, das Ambiente und der bezaubernde Lichterglanz sind längst kein Geheimtipp mehr und sollen die Besucher in Weihnachtsstimmung versetzen. Verkaufsstände stellen Krippenbauer, Imker und Holzdrechsler auf. Es gibt Hausmacher-Spezialitäten, Basteleien, weihnachtliche Holzdekorationen, Adventsgestecke und regionale Lebensmittelprodukte. Für Kinder wird kostenlos Stockbrot am Lagerfeuer angeboten. Außerdem ist die lebensgroße Krippe zu bestaunen. Der Nikolaus und das Christkind besuchen den Markt. Für das leibliche Wohl sorgen die Westheimer Siedler. Unser Archivbild vermittelt einen Eindruck vom Adventszauber. Foto: Siedlerverein Westheim