Kleingesee 02.12.2019

Zum Advent: Rorategottesdienste

Einladung ergeht zu den Rorategottesdiensten in die Herz-Jesu-Kirche nach Kleingesee. Diese besonderen Gottesdienste werden am Mittwoch, 4., und am Mittwoch, 18. Dezember, jeweils um 18 Uhr gefeiert. ...