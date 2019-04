Zum achten Mal steigt die "Iwinner Akustik-Rocknacht"

Zum achten Mal steigt die Akustik-Rocknacht im "Tunnlsaal" in Ibind. Vier Duos und ein Quartett, insgesamt zwölf Sänger und Musiker, stehen am kommenden Freitag, 3. Mai, im "Tunnlsaal" der Gastwirtschaft Faber-Rädlein auf der Bühne. Zum achten Mal wackelt der Tanzsaal zur "Iwinner Akustik-Rocknacht", wozu der Wirt Uwe Rädlein ab 20 Uhr einlädt. Das Programm liest sich wie in den vergangen Jahren, wobei es bei den Duos einige personelle Verschiebungen gegeben hat. So holt sich Vanessa Weißenseel den Gitarristen Manfred Haßfurter von J.A.M. (Vanessa & Manni), Waldi (Waldemar Butterhof) tritt mit Marie Streng als Duo "Marie & Waldi" auf. Den nahe gelegenen Zeilberg im Auge kommt das "Duo Basalt" (Stefan Pratsch, Benjamin Albrecht) in den Musiktempel; einzig "Döner & Mark" (Konstantin Vey und Mark Hatfield) bleiben sich treu. Als Quartett sind WMMF dabei, der Seßlacher Bildhauer Wolfgang Schott und Band. red