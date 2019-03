Zum Abschluss fliegen Luftballons

Durch eine gute Zusammenarbeit vieler engagierter Mitarbeiter und Freiwilliger hat in Rüssenbach die Abschlussveranstaltung zur Caritassammlung die Besucher mit einem Lachen in einen sonnigen Tag entlassen. So zumindest war der Eindruck, wenn man die kleine Dorfkirche "Bruder Konrad" mit Bilderausstellung sowie mit einem Imbisswagen vor den Kirchentoren besucht hat.

Zuerst in der Gruppe der Vorschul-HPT (Heilpädagogische Tagesstätte) "Die kleinen Strolche" und danach in ihrem Heimatdorf Rüssenbach hat die Erzieherin Kathrin Heck durch interessierte Kinder Bilder zu dem Thema "Wo helfe denn ich anderen?" gestalten lassen. Nach Auszählung vieler Stimmen durften sich die ersten drei Künstler über Freikarten für das Königsbad in Forchheim freuen.

Michaela Hack integrierte in ihrem Wortgottesdienst in einer gefüllten Kirche neben einem sehr greifbaren und anschaulichen Vortrag jedes Kind zu einer Gestaltung des Gottesdienstes. Tatkräftig wurde sie dabei wie schon oft durch Ministranten der kleinen Gemeinde unterstützt.

Mit schönen Worten begleitete sie die Gemeinde auf den kleinen Platz vor der Kirche, wo bereits Sabine Pinsel mit ihrem Team darauf wartete, die Besucher mit etwas anderen Gerichten zu verwöhnen. Alle Beteiligten zeigten sich sehr zufrieden mit der tollen Zusammenarbeit der fleißigen Gottesdienstgestalter der Kirchengemeinde Rüssenbach und dem Team der Vorschul-HPT. red