Zum Abschluss auf großer Konzertbühne

Das Abschlusskonzert der Sommer-Orchester-Phase des Bezirksjugendsinfonieorchesters Unterfranken e.V. unter der Leitung von Hermann Freibott findet am Freitag, 6. September, ab 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal statt. Der Eintritt ist frei. Durch die Teilnahme beim Bezirksjugendsinfonieorchester (BJSO) wird den jungen Musikerinnen und Musiker im Alter von 14 bis 26 Jahren ermöglicht, symphonische Meisterwerke der Barockmusik, der Wiener Klassik, der Romantik, der Moderne und der Avantgarde durch eigenes Musizieren kennenzulernen. Als großes Symphonieorchester trifft dieses sich zweimal jährlich in immer neuer Besetzung mit jungen Musikerinnen und Musikern aus ganz Unterfranken zu einer einwöchigen Probenphase in der Bayerischen Musikakademie Hammelburg. Unter der künstlerischen Leitung von Hermann Freibott werden in den Arbeitsphasen große symphonische Werke musikalisch erschlossen. Den Abschluss der Probenphasen bilden jeweils zwei Konzerte in Unterfranken. Spürbar und hörbar wird dabei für den Zuhörer immer wieder neu, dass das gemeinsame Musizieren in schönen Konzertsälen in positiver Erinnerung bleibt. Beim Konzert im Max-Littmann-Saal können Zuschauer sich unter anderem auf die Ouvertüre op. 1 a-moll von Niels Wilhelm Gade oder Samson und Dalilah von Camille Saint-Sáens freuen. Foto: Ingrid Nöth