Zum 70. Geburtstag eine eigene Arena

Im April bezogen rund 2000 Mitarbeiter von Adidas "ihren" neuen Bürokomplex, im August war dann die offizielle Eröffnung der "Arena". Der Bau mit einer Bruttofläche von 52 000 Quadratmetern hat vieles auf dem Firmengelände verändert: So ist der Haupteingang zur "World of Sports" vom Norden her verlegt und der Eintritt erfolgt aus Richtung des Factory Outlets. Mit der "Arena" und der 2018 fertig gestellten "Half-Time" (Foto) hat Adidas die Erweiterung der "World of Sports" fast abgeschlossen. Zurzeit entsteht ein Tagungszentrum, das zur Fußball-EM 2020 vom DFB als Quartier genutzt wird. mb/Foto:bp