Zum 40. Mal nach Marienweiher gewallt

Am Samstagabend kehrten die Pilger aus St. Ägidius Lahm von ihrer zweitägigen Wallfahrt aus Marienweiher zurück. Um 5 Uhr des Vortages hatten sich 57 Wallfahrer, sieben mehr als im Vorjahr, begleitet von Musikern aus Hesselbach, Effelter und Neuses bei idealem Pilgerwetter auf den Weg in den Marienwallfahrtsort gemacht. Darunter waren neben Pfarrangehörigen aus Lahm und Hesselbach überwiegend auswärtige Gläubige, viele mit einem persönlichen Bezug zur Pfarrei St. Ägidius.

Wallfahrtsführer Gerhard Beitzinger begrüßte die Wallfahrer in der Pfarrkirche in Lahm. Nach dem gemeinsamen Singen des "Engel des Herrn" "Reinste Jungfrau" und einigen Gebeten erteilte Pfarrer Sven Raube den Wallfahrersegen. Die Wallfahrt wurde wie bereits in den vergangenen Jahren in etwas abgeänderter Form gestaltet.

Demnächst werden die Wallfahrer eine Whatsappgruppe gründen. Wer sich dafür die Gruppe anmelden will, meldet sich bei Wallfahrtsführer Gerhard Beitzinger. Heike Schülein