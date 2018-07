Zum 3. Mal die Schnellste

red



Zum 3. Mal in dieser Saison errang die SG Hildmann und Zirkelbach den 1. Preis in der Reisevereinigung (RV) Münnerstadt . Auflass war um 6.40 Uhr in Toul (Frankreich) aus 335 Kilometern Entfernung. Bereits um 11.43 Uhr flog der jährige Vogel "680" über die Antenne, gefolgt vom Schlaggenossen "562" , der nur knapp eine Minute länger brauchte. Dies bedeutete Platz 1 und 2 in der RV-Liste. Gleichzeitig belegten diese beiden Tauben Platz 2 und 3 im gesamten Regionalverband 750.Die weiteren Preise: 3. Preis Helmut Reiher (Strahlungen), 4. Preis SG Hildmann und Zirkelbach (Wegfurt), 5. und 9. Preis SG Th., B. und Paul Tüchert (Reichenbach), 6. und 7. Preis Alfred Haimerl (Hohenroth).