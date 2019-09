Im Kammermusiksaal im Steingraeberhaus in Bayreuth, Steingraeberpassage 1, findet heute um 19.30 Uhr eine Veranstaltung unter dem Motto "Clara Schumann zum 200. Geburtstag" statt. Themen sind Clara und Robert Schumann in Russland 1844, Briefe, Reiseberichte sowie Kritiken mit Kompositionen von Clara und Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Schubert, Adolf Henselt und Franz Liszt. Hans-Jürgen Schatz wird rezitieren, begleitet von Demetrios Karamintzas an der Oboe und Alexander Schmalcz am Klavier. Weitere Informationen unter www.steingraeber.de, Eintrittskarten gibt es unter der Telefonnummer 0921/64049. red