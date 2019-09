Zum 20. Mal Urlaub in Ebensfeld gemacht

Bei der Familie Wagner-Baumeister in Oberbrunn verbrachte das Ehepaar Helga und Gerd Walzel aus Leipzig zum 20. Mal seinen Urlaub. Grund genug, um mit ihrer Gastgeberin Frau Rita Wagner-Baumeister zur Gästeehrung ins Rathaus zu kommen. Zweiter Bürgermeister Hauke Petersen und Fremdenverkehrssachbearbeiterin Angela Sünkel begrüßen die treuen Urlauber zu einem Umtrunk . Die Familie fühlt sich wohl im Frankenland. Die schöne Gegend, die zum Erholen, Wandern und zum Radfahren einlädt, Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung, die Besuche in der Obermain-Therme und dem Kurpark, die regionalen Genüsse und die Gastfreundschaft der Familie Wagner-Baumeister seien Gründe, um immer wieder hierherzukommen. Als kleines Dankeschön für die Treue überreichte Hauke Petersen eine Treueurkunde, einen Gutschein, ein Buch und eine Flasche Sekt. red