Nordhalben vor 13 Stunden

Lebensretter

Zum 175. Mal bei der Blutspende

Der Blutspendetermin am Freitag erwies sich in Nordhalben als günstig. Es kamen etwa so viele Spender wie an den anderen Wochentagen. Am Ende konnte man 80 Spender, darunter drei Erstspender, registri...