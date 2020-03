Zum 10. Mal Gewerbeschau

"Bauen - Leben - Wohnen", rund um diese Themen geht es bei der mittlerweile 10. Gewerbeschau in Oerlenbach, die heuer am Wochenende des 21. und 22. März über die Bühne gehen soll. Fast 30 örtliche Firmen präsentieren sich dabei in der Wilhelm-Hegler-Halle. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

In mehreren Treffen hat der Oerlenbacher Gewerbekreis die Ausstellung, die im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet, wieder mit freiwilligen Helfern vorbereitet und umgesetzt. Dabei wird wieder darauf geachtet, dass die Stände so platziert werden, dass sich die einzelnen Firmen großzügig vorstellen und die Besucher sich dabei ohne Engpässe bewegen können.

Auch im Außenbereich der Hegler-Halle werden Stationen aufgebaut. "Wir freuen uns auf die beiden Tage", sagt Joachim Plescher, einer der Sprecher des Gewerbekreises.

"Aus der Region - für die Region" ist Leitgedanke dieser Schau, mit Schwerpunkt auf "Alles rund ums Haus" wie unter anderem Fenster und Türen, Treppen, Dachdeckerarbeiten, Metall- und Holzarbeiten, Montagen, Möbel, Tiefbau sowie Garten- und Landschaftsbau.

Dazu kommt eine breite Palette von Dienstleistungen wie Floristik, Grünpflege, Kosmetik, Touristik, Praktisches für Küche und Haushalt, Pelz und Lederbekleidung, sowie ein Sachverständiger für Kfz.

Für Kunden die regionale Lebensmittel mögen, ist ein Oerlenbacher Biohof mit Ziegenmilch-Produkten und Gemüse aus eigenem Anbau dabei und wer einen Caterer für Feierlichkeiten benötigt, dürfte ebenfalls fündig werden.

In Oerlenbach darf auch das Ausbildungszentrum der Bundespolizei nicht fehlen. Es stellt sich dieses Jahr wieder mit vor.

Eröffnung ist am Samstag, 21.

März, um 11 Uhr und am Sonntag, bereits um 10 Uhr. Ein Weißwurstfrühstück beginnt am Sonntag um 10 Uhr. Auch sonst ist für die Verpflegung der Messebesucher gesorgt.

Für die kleinen Besucher steht eine Bastel- und Spiele-Ecke zur Verfügung, die von den örtlichen Kindergärten betreut wird. An beiden Tagen schließt die Ausstellung um 18 Uhr. red