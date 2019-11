Zulassungsstelle nur bis 12 Uhr geöffnet

Wegen einer betrieblichen Veranstaltung ist die Zulassungsstelle des Landratsamtes Forchheim am Mittwoch, 6. November, nur bis 12 Uhr geöffnet. Annahmeschluss ist hier 11.45 Uhr. Das Entsorgungszentrum Deponie Gosberg ist bis 13.30 Uhr geöffnet. Die übrigen Dienststellen schließen wie gewohnt mittwochs um 12 Uhr. Die Abfuhr von Rest- und Biomüll bleibt an diesem Tag regulär wie in den Abfallkalendern angegeben. Die Mülltonnen müssen ab 6 Uhr morgens bereitstehen, da an diesem Tag die Müllfahrzeuge wegen einer anderen Tourenführung in einigen Orten früher als üblich kommen können. red