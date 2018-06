Zulassungsstelle Ebern ist nur vormittags offen

red



Das Landratsamt Haßberge korrigiert eine eigene Mitteilung und weist nun darauf hin, dass die Zulassungsbehörde Ebern vom 2. bis 13. Juli nur vormittags jeweils von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet ist. Die Bürger werden von der Behörde in Haßfurt gebeten, sich bei Bedarf an die Zulassungsstelle in Haßfurt zu wenden. Die Öffnungszeiten sind dort: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Privatkunden können vorab einen Termin online vereinbaren unter www.hassberge.de . Dies ist allerdings nur in der Hauptstelle in Haßfurt möglich. Zunächst hatte das Amt gemeldet, dass die Eberner Zulassungsstelle vom 2. bis 13. Juli komplett geschlossen ist. Das trifft aber nicht zu.