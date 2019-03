Zulassung und Deponie schließen früher

Am Faschingsdienstag, 5. März, ist die Zulassungsstelle des Landratsamtes Forchheim ab 12 Uhr geschlossen. Annahmeschluss ist an diesem Tag bereits um 11.45 Uhr. An diesem Tag hat das Entsorgungszentrum Deponie Gosberg von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Auch die Müllabfuhr beendet ihren Dienst an diesem Tag früher. Nicht geleerte Tonnen werden am folgenden Tag entleert. red