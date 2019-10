Zulassung bald online möglich

Das Landratsamt weist darauf hin, dass Autofahrer im Landkreis in Zukunft Kfz-Zulassungen auch online durchführen können - und zwar dann, wenn die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen sind, was nach Angaben der Pressestelle in Kürze der Fall sein wird.

Das bedeutet, dass Erstzulassungen, Wiederzulassungen, Adressänderungen und Umschreibungen selbstständig von zu Hause aus abgewickelt werden können. Die Voraussetzung hierfür ist ein elektronischer Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion. Darüber hinaus wird ein Kartenlesegerät oder die staatliche Ausweis-App auf dem Smartphone benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter personalausweisportal.de . red