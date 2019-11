Zukunftsmusik im Live-Club

Am heutigen Mittwoch findet im Live-Club das Finale der Zukunftsmusik-Tour 2019 statt (Einlass: 19 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr). Ziel der insgesamt drei Konzerte (Leipzig, Chemnitz, Bamberg) war und ist es, Geld für die Organisation Amazonica (www.amazonica.org) zu sammeln, um den Regenwald und seine Ureinwohner, speziell in Ecuador, zu schützen. In Bamberg werden mit dem Veranstalter "The Inn", Frederike Jakob und Ronja Künkler auf der Bühne stehen. Karten gibt es an der Abendkasse. red