Zukunft ist das Thema

Die italienische Theatergruppe Teatralia in Bamberg wurde 1999 gegründet und arbeitet mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, dem italienischen Kulturinstitut München und dem Bamberger Kulturverein Mosaico italiano zusammen. Dieses Jahr feiert also Teatralia ihr 20. Jubiläum - und das mit einem emotionalen Stück, das dem Publikum einen Blick in die Zukunft verspricht: "Robottiamo 2029" (Text und Regie: Stefano Giannascoli). Wie wichtig sind unsere Gefühle für uns? Können wir mit unseren inneren Wahrheiten umgehen? Wie verändert dies unsere Umwelt? Haben wir gelernt, in unserer durch die Medien beeinflussten Welt, Realität und Virtuelles voneinander zu trennen? Oder sind 2029 bereits alle Grenzen verschwommen? Das Stück wird auf Italienisch gespielt; es gibt allerdings ein ausführliches Programmheft, so dass auch Nicht-Italiener dem Stück sehr gut folgen können, berichten die Veranstalter. Aufführungstermine sind Mittwoch, 26. Juni, und Freitag, 28. Juni, jeweils um 19 Uhr in der Alten Seilerei, Lichtenhaidestraße 15. Kartenreservierung über www.teatralia.eu. red