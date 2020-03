Zukunft der Wehr ist gesichert

Die Zukunft der Feuerwehr Oberwildflecken ist gesichert. Durch personelle Veränderungen an der Spitze stand die Frage im Raum wie es weiter gehen könnte, nachdem Kommandant David Kretschmann von Oberwildflecken nach Oberbach gezogen ist und sein Stellvertreter Gregor Pasieka die stellvertretende Führung der Werkfeuerwehr bei Paul und Co übernommen.

Eine Doppelfunktion als Kommandant lässt das Feuerwehrgesetz nicht zu, so dass Pasieka als neuer Kommandant für Oberwildflecken nicht in Frage kam. Da Kretschmann aber noch immer innerhalb der Gemeinde Wildflecken lebt, ist es möglich, dass er auch weiterhin Kommandant der Oberwildfleckener Wehr ist. "Ich habe mich übergangsweise bereit erklärt weiter zu machen", sagte er und betonte das Wort "übergangsweise". Denn es sei auf Dauer nicht sinnvoll, wenn der Kommandant nicht vor Ort wohne. "Ich habe das Amt noch einmal übernommen, weil auch ein neuer Stellvertreter aus Oberwildflecken gefunden werden konnte." Diese Aufgabe übernimmt nun Marc Runschke.

Zu den weiteren Mitgliedern der Vorstandschaft gehören Schriftführer Alexander Latus und Kassiererin Tanja Degelmann. Der Vorsitzende ist Michael Hackl und sein Stellvertreter Gregor Pasieka. Acht Einsätze hatte die Feuerwehr Oberwildflecken im vergangenen Jahr zu bewältigen. Dazu zählte ein Fahrzeugbrand, die Beseitigung eines Baumes auf der Straße, ein Pkw-Unfall am Ortseingang sowie diverse Verkehrsabsicherungen für den Faschingszug und die Maibaumaufstellung.

Gut ging der Einsatz aus bei dem die Feuerwehr zur Rettung aus einer Wohnung gerufen wurde. Die betreffende Person hatte schlichtweg nur geschlafen. Zweimal an einem Tag wurde die Wehr gerufen da Essen auf dem Herd vergessen wurde, allerdings in zwei unterschiedlichen Wohnungen. Auch hier war nichts weiter passiert, nur dass die Räume verqualmt waren. Die Leistungsprüfung "Löscheinsatz" haben drei Kameraden gemeinsam mit der Feuerwehr Oberbach abgelegt.

Gutes Miteinander

Das Miteinander der Feuerwehren im Markt Wildflecken bezeichnete der Kommandant als sehr positiv. Drei Kameraden haben zudem auch den Feuerwehrführerschein abgelegt. Übungen wurden im vergangenen Jahr auch abgehalten, allerdings in geringerem Umfang als in den Vorjahren. Das soll heuer wieder anders werden, kündigte der wiedergewählte Kommandant an. 15 Aktive gehören derzeit zur Feuerwehr Oberwildflecken, darunter drei Frauen. Außerdem werden zwei Jugendliche auf den Feuerwehrdienst vorbereitet.

Durch persönliche Ansprache und direkte Werbung möchte der Kommandant in diesem Jahr die Personalstärke der Feuerwehr Oberwildflecken noch weiter erhöhen. Ehrungen wurden für 30 aktive Dienstjahre an Heiko Peter und Gregor Pasieka ausgesprochen. Kreisbrandinspektor Marco Brust und Bürgermeister Gerd Kleinhenz zeigten sich erleichtert, dass für die Feuerwehr Oberwildflecken eine Lösung gefunden wurde und somit der Fortbestand gesichert wurde. Die Feuerwehr im kleinsten Wildfleckener Ortsteil nämlich sichere nicht nur den Brandschutz, sondern sei auch ein wichtiger Bestandteil des dörflichen Lebens.