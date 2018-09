Zukunft der Langen Straße ist Thema

Die GAL Bamberg lädt am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr in die Harmoniesäle am Schillerplatz 5 zu einer Podiumsdiskussion ein. Vorgestellt wird eine aktuelle wissenschaftliche Arbeit zu Herausforderungen in der Langen Straße. Anschließend diskutieren auf dem Podium unter anderem Walter Schweinsberg (Geschäftsführer Mediengruppe Oberfranken), Catharina Beyer ("vomFass") und Christian Hader (Radentscheid Bamberg) über zukunftsfähige Konzepte. Moderiert wird die Veranstaltung von GAL-Vorstand Jonas Glüsenkamp. red