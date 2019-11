Theresa schiffl Landwirte haben es nicht leicht: Oft stehen sie wegen zu hohen Nitratwerten im Grundwasser, der Glyphosat-Debatte oder generell dem Artenschutz in der Kritik. Gerade was die Glyphosat-Debatte betrifft wird sich in Zukunft einiges ändern, denn die technischen Möglichkeiten im...