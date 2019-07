Zukunft bewusst in die Hand nehmen

36 junge Menschen wurden an der Heiligkreuzschule Coburg aus ihrem Schulleben entlassen. In der Klasse 9a, Klassenlehrer Ludwig Scherer, wurden 18 ehemalige Schüler verabschiedet. Alle hatten den Mittelschulabschluss und zwölf von ihnen sogar den Qualifizierenden Bildungsabschluss bestanden.

Die Hälfte dieser Absolventen wird direkt in eine Ausbildung wechseln, die andere Hälfte weiterhin die Schule besuchen. Neun werden Gärtner, Schreiner, Mechatroniker und Elektroniker oder finden in einem anderen Berufsbild ihren Weg. Neun beschreiten die Schullaufbahn, um über V-(Vorbereitungs-) Klassen in zwei Jahren oder in M-Klassen in einem Jahr die Mittlere Reife zu erlangen.

Aus der 9eCn- (extra Chancen nutzen) Klasse, Klassenlehrerin Caroline Platsch, wurden ebenfalls 18 Absolventen verabschiedet. Alle hatten auch hier den Mittelschulabschluss erreicht, neun den Qualifizierenden Mittelschulabschluss. Einer wird eine Person ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) absolvieren, einer die Berufsintegrationsklasse besuchen, drei in ein Berufsvorbereitungsjahr gehen und 13 eine duale Ausbildung anstreben oder in eine V-Klasse wechseln.

Auch hier wurden die sechs besten Absolventen ausgezeichnet und für ihre Leistungen belohnt. Aus der 9a waren dies: Chimezirim Ijebuonwu (Notendurchschnitt 1,7) - er geht in die V-Klasse, Jaimy Kaufmann (1,8) - sie besucht die M10 Klasse, Daniel Sterzer (2,2) - er wird in die M-Klasse wechseln. Aus der Klasse 9eCn waren dies: Emre Öczan (2,1) - er wird die V-Klassen besuchen, Marcel Kutyniok (2,3) macht eine Schreinerlehre bei der Firma Büttner, Luis Schuch (2,5) macht die Ausbildung zum Werkzeugmacher bei der Firma Ros.

Rektor Jochen Großmann motivierte die jungen Leute mit dem Sprichwort: "Man kann den Wind nicht ändern, aber die Segel richtig setzen", ihr weiteres Leben erfolgreich und bewusst in die Hand zu nehmen und die Lebenssegel richtig zu setzen. Coburgs Oberbürgermeister Norbert Tessmer über rief die jungen Leute dazu auf, ihr Leben zu gestalten, offen und neugierig und lernbereit zu bleiben und sich der wahrscheinlich schnell ändernden, digitalen Berufswelt anzupassen.

Die Elternbeiratsvorsitzende Brigitte Fleißner bescheinigte den ehemaligen Schülern: "Ihr habt vieles gemeinsam erlebt und ihr seid an euren Aufgaben gewachsen. Setzt euch für euer Leben immer wieder neue Ziele und verliert diese nicht aus den Augen.". Die Klassensprecherin und Schülersprecherin Nastasja Keller moderierte durch den Abend und ließ verschiedene Eindrücke der vergangenen Schulzeit wieder kurzfristig aufflackern. Drei junge Tänzerinnen des Cheerleader-Showtanzes bereicherten mit ihrer teils akrobatischen Aufführung die Abschlussfeier. em