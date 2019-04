Zuhörer auf den Mond entführt

Wölfe heulen ihn an, Menschen reagieren mit Stimmungsschwankungen auf ihn, Romantikern bietet er die perfekte Kulisse, wieder andere fühlen sich durch seine kalte Ausstrahlung bedroht. Die Faszination des Mondes ist bis heute ungebrochen, und schon früh hegte die Menschheit den Traum, ihn zu bereisen und endlich zu erfahren, was sich auf seiner Rückseite verbirgt. Da in diesem Jahr auch noch die erste Mondlandung vor 50 Jahren Jubiläum feiert, war all dies für den Musiker und Schauspieler Florian Kaplick Grund genug, einen Abend nur diesem faszinierenden Himmelsgebilde zu widmen. "Jedem sei Mond, a Mond für dich, a Mond für mich", schrieb etwa der fränkische Autor Fitzgerald Kusz, ein Meister des Haiku. Oder Julie Schrader, geboren 1881, dichtete: "Wenn ich liebe, seh ich Sterne. Ist's getan, seh ich den Mond. Ach, es war nur die Laterne! - Trotzdem hat es sich gelohnt."

Geschichten und Anekdoten

Man kann den Mond also auch auf humorige Weise betrachten, und Florian Kaplick verstand es, sein Publikum im Veitlahmer Atelier von Harald Burger auf eine faszinierende Reise zu entführen. "Fly me to the moon" spielte er auf dem Klavier, den Song, den Frank Sinatra berühmt machte und den die Nasa den Astronauten bei ihrem ersten Mondflug einspielte. "Die Briten griffen da auf ein eigenes Gewächs zurück", wusste Kaplick zu erzählen. David Bowie, offenbar ein großer Fan des Films "2001 - Odyssee im Weltraum", hatte nämlich gerade sein Album "Space Oddity" herausgebracht.

Weiter ging die Mondreise, mit Beethovens "Mondschein-Sonate", Debussys "Claire de Lune", aber auch mit modernen Rhythmen, etwa von dem "Godfather of Rap", Gil Scott-Heron. "Er war ein junger US-Amerikaner schwarzafrikanischer Herkunft, und er konnte der Mondlandung gar nichts Heroisches abgewinnen", erzählte Kaplick. Vielmehr habe er mit seinem Gedicht "Whitey on the moon" die sozialen Unterschiede in der damaligen US-Gesellschaft angeprangert. Der Mond kann also auch spalten. Sozialkritisch äußert sich auch Cyrano de Bergerac in seiner "Mondreise", in der er von einem Leben auf dem Mond als Gegenentwurf zum abgeschmackten Leben des Adelsstandes seiner Zeit fantasierte.

"Ich könnte den ganzen Abend immer noch weitere Geschichten und Anekdoten zum Besten geben", sagte Florian Kaplick. Und in der Tat schien er aus einem schier unendlichen Repertoire zu schöpfen, kannte etwa die Hintergrundgeschichte zum Pink-Floyd-Album "Dark side of the moon", wusste, dass selbst Karl Valentin ein kleines Stück über den Mond geschrieben hatte, zitierte Nietzsche ("Ziele nach dem Mond. Selbst wenn du ihn verfehlst, wirst du zwischen den Sternen landen.") und spielte eine seiner Kompositionen.

Selbst vom Mond fasziniert

Dass Florian Kaplick selbst vom Mond fasziniert ist, liegt auch ein wenig an seinem Beruf: Er hat nämlich nicht nur in Nürnberg Musik studiert, sondern auch Medizin mit Spezialisierung in Psychiatrie und lebt und arbeitet seit zehn Jahren in Großbritannien. "Ich finde das englische Wort für die "Irren" klingt schon viel sympathischer als im Deutschen", sagte er. "Lunatics, die Mondsüchtigen nennt man sie dort, oder auch kurz die ‚Lunies'." Der Franke lebt heute im Süden von Edinburgh und arbeitet teils als Musiker, teils als klinischer Psychiater. "Dass ich nach Großbritannien ging, hat nicht nur etwas damit zu tun, dass England vor dem Brexit ein tolles und freies Land war", sagte er. Es war ihm dort schlichtweg auch möglich, freier zu arbeiten und Vertretungen in verschiedenen Kliniken zu übernehmen.

Wer den mondsüchtigen Kulturabend im Atelier Burger verpasst hat, kann mit Florian Kaplick an verschiedenen Veranstaltungsorten im Juli und August nochmals auf eine Reise zum Mond gehen (Termine und Spielorte auf der Homepage des Fränkischen Theatersommers theatersommer.de).