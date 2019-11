Zuhören oder mitmachen

Die älteren Gemeindemitglieder sind zum Seniorennachmittag unter dem Motto "Fit durch den Winter" eingeladen. Darauf weist das katholische Stadtpfarramt hin. Beginn ist am Donnerstag, 14. November, um 14.30 Uhr im Jugendheim, St.-Anna-Straße 6. Am selben Tag ist das Pfarrbüro wegen Fortbildung geschlossen.

Krippenspiel und Vorträge

Das erste Vorbereitungstreffen für das Krippenspiel an Heiligabend findet am Mittwoch, 20. November, um 10.30 Uhr in der Kaplanei (neben der Pfarrkirche St. Kilian) statt. Es dauert zirka eine Stunde. Kinder, die diesen Termin nicht wahrnehmen können, aber mitspielen möchten, können sich bei Sabine Scheer, Telefon 09573/331147, melden. "Segen bringen, Segen sein. Frieden im Libanon und weltweit !" - Unter diesem Motto steht die Sternsinger-Aktion 2020, die am 5. und 6. Januar stattfindet. Die Pfarrei sucht Könige und Leiter, die sich beteiligen wollen. Infozettel und Anmeldungen liegen am Schriftenstand der Kirche aus oder können von der Homepage www.stkilian-badstaffelstein.de heruntergeladen werden. Das erste Treffen findet am Freitag, 29. November, um 16.30 Uhr, im Pfarrsaal, St.-Anna-Straße, statt.

Die Kur- und Urlauberseelsorge lädt an den Freitagen 15. und 22. November, jeweils um 19.30 Uhr, zu Kino- und Gesprächsabenden zum Thema Mauerfall ins evangelische Gemeindehaus ein. pf