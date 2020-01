Mit dem Smartphone in der Tasche wird jeder zum Fotografen und Filmemacher. Doch was tun, wenn der Bildausschnitt unpassend ist, rote Blitzlicht-Augen stören oder das Video in der falschen Ausrichtung gedreht wurde? In dem Seminar "Zuhause Filme und Bilder bearbeiten" wird den Teilnehmern gezeigt, wie man Bilder und Filme am Gerät sofort bearbeiten kann, um am Ende zum perfekten Bildergebnis zu kommen. Das Seminar findet am Dienstag, 28. Januar, von 9 bis 12.15 Uhr im Kolping-Bildungswerk Bamberg, Wilhelmsplatz 3, statt. Weitere Infos und Anmeldung unter der Telefonnummer 0951/519470 oder www.kolpingbildung.de. red