Zugreisen wie zu Opas Zeiten

Viele der älteren Leser erinnern sich bestimmt noch an die Schienenomnibusse, die Anfang der 1960er Jahre die dampfbetriebenen Personenzüge auf den Nebenbahnen der Region ablösten, so zum Beispiel auf der Hirtenbachtalbahn. Fast 1000 Stück wurden damals von der Deutschen Bundesbahn bestellt und von den Waggonfabriken Uerdingen, Donauwörth und MAN geliefert. Etliche dieser Triebwagen haben überlebt und werden von Eisenbahnfreunden bei Nostalgiefahrten eingesetzt. So auch bei der Mainschleifenbahn zwischen Seligenstadt bei Würzburg und Volkach. Seit 2004 befährt ein Triebwagen VT 796 702-9 mit einem passenden Beiwagen die Strecke. Die Nostalgiebahn verkehrt an vielen Sonntagen bis Oktober. Auskunft unter Telefon 0152/02482125 oder im Internet unter www.mainschleifenbahn.de/cms. Foto: Günther Klebes