Zugmaschinen sind zu schnell

Zwei Temposünder erwischte die Haßfurter Polizei im Raum Zeil/Sand. Das Ungewöhnliche: Die Fahrer waren mit landwirtschaftlichen Maschinen unterwegs. Deutlich zu schnell befuhr zunächst ein 58-Jähriger am Dienstag um 8.37 Uhr mit einer Zugmaschine und Anhänger die Zeiler Straße in Sand. Er war in Richtung Ortsmitte unterwegs. Hierbei konnte bei einer Nachfahrstrecke durch die Streife eine Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern gemessen werden. Der zweite Fall: Ebenfalls mit einem landwirtschaftlichem Gespann befuhr am Dienstag, 14.10 Uhr, ein 33-jähriger Landwirt die Staatsstraße 2447 (ehemalige Bundesstraße 26) vom Kreisel in Fahrtrichtung Zeil. Bei der Nachfahrt konnten die Polizeibeamten eine Geschwindigkeit von 42 Stundenkilometern feststellen. Am Anhänger des Gespanns befand sich ein grünes Wiederholungskennzeichen und ferner ein 25er-Aufkleber. Auf die beiden ertappten Temposünder kommen jetzt Anzeigen nach dem Pflichtversicherungsgesetz zu.