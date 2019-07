Lichtenfels 25.06.2019

Zugbegleiter feiern in Förtschendorf

Die Kameradschaft der Zugbegleiter Bahnhof Lichtenfels veranstaltet am Samstag, 27. Juli, ab 15 Uhr das Sommerfest in Förtschendorf am Schützenhaus. Zugabfahrt in Lichtenfels ist um 13.42 Uhr. Teilneh...