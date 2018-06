"Zug nicht abgefahren"

Viele Vorzüge



Der Zug für einen Beitritt des Landkreises Kulmbach in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) sei zwar noch nicht abgefahren, "aber die Verantwortlichen hätten sich schon früher mal zu Wort melden können", heißt es in einer Pressemitteilung der Landtagsabgeordneten Inge Aures . Mitte Mai, so die SPD-Politikerin, hätten die Kreise Kulmbach, Kronach, Hof und Wunsiedel sowie die Städte Hof und Kulmbach die "Nordostoberfranken-Erklärung" unterzeichnet. Dabei sei die Forderung an Ministerpräsident Söder gerichtet worden, die gesamte Region im Rahmen eines Pilotprojektes besser an die Europäische Metropolregion Nürnberg und somit auch an den VGN anzubinden."Grundsätzlich stehe ich dieser Initiative ja sehr aufgeschlossen gegenüber. Aber es ist schon etwas seltsam, dass jetzt gerade diejenigen als große Befürworter eines VGN-Beitritts auftreten, die vorher komplett dagegen waren", erklärt die Landtagsvizepräsidentin. Bereits im März 2006 habe die SPD-Kreistagsfraktion in Kulmbach den Antrag auf eine ÖPNV-Anbindung des Landkreises Kulmbach an den VGN gestellt. "Wer rechnen kann: Das war vor zwölf Jahren", so Aures. In mehreren Ausschusssitzungen des Kreistags sei das Thema behandelt worden. "Es gab mehrere Sachstandsberichte oder Resolutionen. Letztendlich scheiterte ein Beitritt an den zu hohen Beitrittsentgelten, die der Kreis hätte aufbringen müssen."Im Mai 2015 habe sie mit dem Trebgaster Bürgermeister Werner Diersch die VGN-Geschäftsführung in Nürnberg besucht und dabei über mögliche Beitrittsmodalitäten für das Kulmbacher Land gesprochen. Bei einer Infoveranstaltung der SPD-Kreistagsfraktion im April 2016 hätten dann der Rother Landrat Herbert Eckstein und der frühere VGN-Geschäftsführer Willi Weißkopf die Vorzüge dieses Verkehrsverbunds herausgestellt.Im Mai 2017 habe sie den damaligen Finanzminister Markus Söder gebeten, zu prüfen, ob der Freistaat für einen Beitritt der Kreise Kulmbach, Wunsiedel und Hof Infrastrukturbeihilfen leisten könne und auch leisten wolle. "Es dauerte mehr als sieben Monate, bis ich eine Antwort erhielt." Und die sei dürftig ausgefallen. "Ich hoffe, dass ein Ministerpräsident Söder jetzt der Forderung nach finanzieller Unterstützung für einen Beitritt positiv gegenübersteht, was er als Finanzminister mir gegenüber ja noch ablehnte", so Aures.