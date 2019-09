Zufriedene Bilanz

Aus polizeilicher Sicht ist das Backofenfest "zufriedenstellend abgelaufen". Das teilt die Polizeiinspektion Bad Brückenau in ihrem jüngsten Bericht mit.

Sie verzeichnet lediglich in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Verstoß gegen den Jugendschutz. Ein 17-Jähriger war um 2.25 Uhr mit einer 19-jährigen Begleiterin und so genanntem "Muttizettel" (Berechtigungsschein des/der Erziehungsberechtigten) auf dem Fest. Da die 19-Jährige aber sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, liegt dennoch eine Ordnungswidrigkeit vor. Die Sachbearbeiterin der Polizei meldete den Verstoß ans Jugendamt.

Uneinsichtiger Gast

Uneinsichtig zeigte sich ein 23-Jähriger, der nach Schankende um 2.50 Uhr in der Bar noch zechen wollte. Es kam zunächst zu einer Diskussion mit einem 25-Jährigen, der Bardienst versah, und dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Kontrahenten leicht verletzt wurden.

Mit einem Fahrverbot müssen zwei 23- und 26-jährige Autofahrer rechnen, die mit Alkohol am Steuer erwischt wurden. Der 26-Jährige wurde um 2.10 Uhr in der Schulstraße von einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck angehalten. Er hatte einen Wert von umgerechnet 0,56 Promille.

Zu früh am Steuer

Gut gemeint hat es der 23-Jährige, der noch einige Stunden im Auto ausgeruht hatte, bevor er sich am Sonntagmorgen auf den Heimweg machte. Allerdings hatte er bei der Kontrolle kurz nach 9 Uhr in der Marktstraße durch eine Streife der Bad Brückenauer Polizei noch immer umgerechnet 1,08 Promille.

Die Polizei informiert in diesem Zusammenhang, dass wenige Stunden Schlaf in der Regel viel zu wenig sind zum Nüchtern werden. Wer sicher gehen will, sollte nach ausgiebigem Alkoholkonsum eine Fahrpause von mindestens 24 Stunden einlegen, rät die Polizei. pol