Zufluchtsort in Pandemiezeiten

An Pfingsten findet am Autohof Strohofer üblicherweise das Trucker&Country-Festival statt. Zahlreiche LKW-Fahrer bevölkern dann die große Anlage an der A3 bei Geiselwind und feiern zusammen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr jedoch alles anders. Foto: Autohof Strohofer