Zuflucht der Suchenden

"Du bist die Zuflucht der Schwachen, die Zuflucht der Armen in ihrer Not" (Jesaja 25,4). Unter diesem Bibelspruch finden vom 28. Februar bis 1. März Exerzitien mit dem Ehepaar Monika und Dirk Winter in der Benediktinerinnenabtei Maria Frieden in Kirchschletten statt. Die Einkehrtage sind für alle gedacht, die auf der Suche sind. Zum Programm zählen neben den Vorträgen der Referenten auch die Feier der Heiligen Messe, eucharistische Anbetung, Beichtgelegenheit, Rosenkranz sowie ein Abend mit Jesus im Lichte Fatimas. Anmeldungen erbeten bis 31. Januar an die Abtei Maria Frieden unter der E-Mail abtei@abtei-maria-frieden.de oder Telefon 09547/92230. Für Rückfragen steht Äbtissin Mutter Mechthild Thürmer OSB zur Verfügung. Weitere Informationen stehen unter www.abtei-maria-frieden.de auch im Internet. red