Zünftiges Hoffest auf dem Kordigast

Zu ihrem Hoffest lädt die Familie Göring in die Gastwirtschaft "Steinerne Hochzeit" auf dem Kordigast ein. Sowohl am Samstag, 17. August, ab 14 Uhr wie auch am Sonntag, 18. August, ab 10 Uhr erwartet die kleinen und großen Besucher ein reichhaltiges Programm. So wird es unter anderem Vorführungen der ASP-Hundestaffel geben. Alle Kinder und Jugendlichen dürften sich im Bogenschießen üben. Wie sicher früher die Reitervölker mit dem Pfeil und Bogen umgehen konnten, wird eine Darbietung zeigen. Außerdem hat sich ein Falkner angekündigt, der prächtige Greifvögel zeigen wird. Besonders wird darauf hingewiesen, dass zwar ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden sind, der Gasthof "Steinerne Hochzeit" jedoch nur über Siedamsdorf mit dem Auto angefahren werden kann. dr