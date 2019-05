Zünftiges Hausfest im Seniorenzentrum

Am Sonntag, 26. Mai, feiert das Seniorenzentrum Fränkische Schweiz in der Bahnhofstraße 14 in Ebermannstadt sein Jahresfest. Die Einrichtung des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim lädt zum "Zünftig-fränkischen Hausfest" ein. Beginn ist um 11.30 Uhr bei Schweinebraten, Bier und Frankenwein. Ab 12 Uhr unterhalten die "Aischtaler Knutschbären" das Publikum im Veranstaltungssaal des Cafés "Bellini", bei schönem Wetter im Innenhof des Seniorenzentrums. Bis 16 Uhr können sich Interessierte bei Hausführungen von den stationären und ambulanten Angeboten des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim überzeugen und sich über die Pflege im Alter in ihren verschiedenen Facetten informieren. Ab 13 Uhr dürfen sich die Besucher auch Kaffee und Kuchen schmecken und es sich einfach gut gehen lassen. Foto: privat