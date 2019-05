Die Feuerwehr lädt am Wochenende 1. und 2. Juni zu ihrem Hallenfest mit Fahrzeugschau am Feuerwehrgerätehaus ein. Beginn ist am Samstag um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Ab 17.30 Uhr gibt es Currywurst, Pommes und Leckeres vom Grill. Die Kinder dürfen auf die Hüpfburg. Am Sonntag ist ab 9.30 Uhr ein Weißwurstfrühschoppen. kpw