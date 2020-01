Zündstoff aus dem Grundgesetz

Am Samstag, 1. Februar, zeigt Philip Simon in seinem Programm "Meisenhorst" der Gesellschaft symbolisch den Vogel. Beginn ist um 19.30 Uhr im Rossini-Saal. Programm "Meisenhorst" führt der niederländisch-deutsche Kabarettist vor, dass im Grundgesetz mehr Zündstoff steckt, als Progression in bundesdeutschen Köpfen. Rechtzeitig zum 70. Geburtstag der bundesdeutschen Staatsbibel stellt Philip Simon die Frage: Welche Ihrer 19 Grundrechte sind Ihnen die wichtigsten? Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44 und kissingen-ticket@badkissingen.de. Foto: Valerie Kloubertt