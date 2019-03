Zündler beschädigen Sitze im Linienbus

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 11 und 14 Uhr in der Buslinie 246 von Herzogenaurach nach Höchstadt zwei Rückenlehnen massiv beschädigt, indem sie offensichtlich zündelten. Im Tatzeitraum wurden zwei Fahrten durchgeführt, bei denen sich größtenteils Schüler im Bus befanden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Höchstadt unter Telefon 09193/63940 in Verbindung zu setzen.