Passanten haben am Donnerstag gegen 21.30 Uhr einen Brand in der Grünanlage Engelgarten gemeldet. Die Beamten fanden eine noch glimmende Feuerstelle in einem Busch vor und löschten diese ab. Als Verursacher wurden zwei Kinder festgestellt, die mit Streichhölzern in dem Busch gezündelt hatten. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die beiden Kinder noch in der Nähe angetroffen werden. Sie wurden ihrer Mutter übergeben.