Züchterverband verleiht Julia Grosser Gold

Bei seinem traditionellen Sommerfest an der Ausstellungshalle im Freizeitpark hat der Kleintierzuchtverein Fischbach und Umgebung Mitglieder geehrt. Im Auftrag des Verbandes Bayerischer Rassegeflügelzüchter überreichte Vorsitzender Markus Grosser zusammen mit seiner Stellvertreterin Astrid Grosser die goldene Verbandsehrennadel an die aktive Züchterin Julia Grosser. Die silberne Ehrennadel vom Landesverband für Kaninchen ging an den jahrzehntelangen aktiven Züchter Michael Bassing. Clarissa Wich wurde zudem vom Kreisvorsitzenden für Kaninchen, Heinz Gärtlein, mit dem Ehrenzeichen im Silberkranz zum Übertritt von der Jugendgruppe in den Stammverein ausgezeichnet. Die Ehrung nahm ihre Schwester Diana Wich entgegen. Markus Grosser würdigte die Geehrten und dankte allen Mitwirkenden, Gönnern sowie den Sponsoren. dw