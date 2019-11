Züchter zeigen ihre Tiere

Zahlreiche Kaninchenrassen wie Blaue Wiener, Alaska, Havanna, Marburger Feh und Perlfeh, Geflügel wie die Fränkische Landgans, Smaragdenten, Zwerghühner in verschiedenen Farben und Sorten sowie verschiedene Tauben gab es bei der Lokalschau des Kleintierzuchtvereins (KTZV) Ebensfeld zu sehen.

Der Zweite Bürgermeister der Marktgemeinde Ebensfeld, Hauke Petersen, sprach allen Züchtern seinen Dank und seine Anerkennung für die erfolgreiche Arbeit aus, die an den ausgestellten Tieren sichtbar werde. Mit Freude konnte er feststellen, dass es im Verein genügend Nachwuchs gibt. So war in diesem Jahr zum Beispiel die Vereinsmeisterin bei den Kaninchen, Luisa Mitlehner, noch ein Teenager.

Der Vorsitzende Martin Zellmann eröffnete am Samstagnachmittag vor zahlreichen Besuchern die Lokalschau mit prächtigen Tieren. Nach einigen Dankes- und Grußworten gab er die Vereinsmeister bekannt. Besonderes Lob galt allen Gewinnern, vor allem da es im Laufe des Jahres nicht immer leicht gewesen sei, bei manchen Tieren gute Ergebnisse zu erzielen. Der Kreisverbandsehrenpreis ging an Claudia Mitlehner und der Landesverbandsehrenpreis an Luisa Mitlehner, beide hatten auch den besten Rammler und beste Häsin. Bei den Tauben siegte Siegfried Sünkel, gefolgt von Eberhard Coulon und Martin Brückner. Beim Geflügel gewann Luisa Mitlehner, gefolgt von Heiko Tremel und Siegfried Sünkel.

Im Lauf des Nachmittags und am Sonntag kamen noch viele interessierte Bürger aus Ebensfeld und Umgebung, viele mit ihren Kindern, um die Lokalschau zu besuchen. Im beheizten Aufenthaltsraum des Vereins gab es genügend Plätze zum Verweilen bei Kaffee und hausgemachten Torten, Bratwürsten und Getränken aller Art. Die reichhaltige Tombola war schnell ausverkauft und sorgte für viel Freude. Für den Kleintierzuchtverein Ebensfeld gab es für seine Lokalschau nur Lob von allen Seiten. Ludwig Alin