Züchter zeigen ihre schönsten Kaninchen

Am Samstag und Sonntag, 16./17. November, findet im Vereinsheim in der Apostelstraße die Kaninchenausstellung des Kaninchenzuchtvereins B 868 Hemhofen statt. Es werden 137 Kaninchen, von den großen Rassen bis zu den Zwergkaninchen, zur Schau gestellt. Auch verschiedene Haarstrukturen der Kaninchen gibt es zu bewundern. Ebenso führen die Mitglieder wieder eine große Tombola durch. Für Kinder ist der Eintritt frei. Die Schau ist geöffnet am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 16 Uhr. Die offizielle Eröffnung der Ausstellung durch Schirmherrn Ludwig Nagel ist am Samstag um 14 Uhr. red