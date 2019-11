Züchter präsentieren etwa 250 Tiere

Der Kleintierzuchtverein Burghaig-Kulmbach lädt am Wochenende zu seiner Lokalschau in der Ausstellungshalle am Züchterheim in Seidenhof ein. Zu sehen sind circa 250 Hühner, Zwerghühner, Tauben und Kaninchen.

Die Ausstellung ist am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag um 14.30 Uhr statt.

Im Züchterheim ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei. Interessierte sind herzlich willkommen. red