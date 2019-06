"Naschen erlaubt?!" heißt es in einem Vortrag vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten Bad Neustadt am Dienstag, 25. Juni, im Diakoniegebäude (Kapitelsaal) in Bad Neustadt. Dabei geht es um den Zuckergehalt in Lebensmitteln und die Schärfung des Bewusstseins für den Nebenbei-Konsum von Süßem. Infos und Anmeldungen unter Tel.: 09772/ 932 81 30 oder barbara.hein-praag@aelf-ns.bayern.de. sek